2022/01/16 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن علماء الفلك في جامعة كولومبيا عن اكتشاف قمر عملاق يدور حول كوكب خارجي بحجم كوكب المشتري.وأكد العلماء أن الكوكب أصغر بنحو ثلث حجم االكوكب الذي تم اكتشافه في وقت سابق بقوام غازي فريد وأطلق عليه اسم كبلر b 1625.من المحتمل أن يكون كلا القمرين الخارجيين مكونين من غاز متصل ببعضه البعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف كوكب عملاق جديد مجهول البنية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف كوكب عملاق جديد مجهول البنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).