عبطان يعلق على استهداف مكتبه في بغداد: هذه هي التفاصيل

2022/01/16 | 12:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب عن حزب تقدم عبدالكريم عبطان، اليوم الأحد، على استهدافه مكتبه في منطقة السيدية في العاصمة بغداد، ليلية امس، بقنبلة يدوية.وقال عبطان، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “مكتبي تعرض لهجوم من خلال قنبلة يدوية خلفت أضراراً مادية فقط دون حدوث خسائر بشرية”، مشيراً إلى أن “الحديث عن تسلمي (ظرف) فيه تهديد قبل […]

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