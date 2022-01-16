اجتماع مرتقب للاطار لمناقشة مخرجات اجتماع العامري والصدر

2022/01/16 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد تحالف الفتح , الاحد , ان الاجتماع الذي جرى بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر مساء امس السبت كان إيجابيا ومثمرا, مبينا ان نتائج الاجتماع سيعرضها العامري على قوى الاطار في اجتماع قريب .وقال عضو التحالف النائب رفيق الصالحي في تصريح لـ / […]

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