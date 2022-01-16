من روائع الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري - نبيل عودة

2022/01/16 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نامي جياع الشعب نامي1 - ملاحظات ثقافية: نبيل عودة (ولد الجواهري في26 يوليو 1903 – وتوفي في سوريا في 27 يوليو 1997)يعتبر الشاعر العراقي الجواهري من بين أهم شعراء العرب في العصر الحديث، ان لم يكن اهمهم.



التزم بقصائده عمود الشعر التقليدي، على جمال في الديباجة وجزالة في النسيج، وتميّز شعره بالثورة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية.



نشأ في النجف واشتغل بالتعليم في فترات من ح ......





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