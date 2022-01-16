بطريقة مبتكرة.. عصابة تنفذ عملية سطو مسلح على احد المنازل بذي قار

2022/01/16 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاحد، بتنفيذ عملية سطو مسلح بطريقة مبتكرة على احد المنازل وسط الناصرية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “احد المنازل معروض للبيع بحي الرافدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وقدمت إليه امرأة ترتدي النقاب لغرض الاستفسار عن سعره ووضع المنزل، وحينما دخلت للاطلاع، دخل فجأة خلفها […]

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عصابة تنفذ عملية سطو مسلح على احد المنازل بذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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