وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي: إسرائيل شريك مذهل ونحاول أن نصبح سويسرا الشرق الأوسط

2022/01/16 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN قال عمر العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد إن بلاده تطمح أن تصبح سويسرا الشرق الوسط، مضيفًا أن الإمارات رائد إقليمي في مجال تطوير التكنولوجيا.

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