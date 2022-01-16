استمرار هجمات الصواريخ والمسيّرات في العراق: رسائل بأبعاد سياسية

2022/01/16 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر أمنية حكومية عن خطورة هجمات المسيرات والصواريخ التي تستهدف مواقع مدنية وقواعد عسكرية عراقية، ليس فيها أيّ وجود أجنبي.

وقالت أن السلطات ستتعامل بحزم مع هذه الهجمات، لافتة إلى أن الأجهزة الحكومية ستتخذ عدة إجراءات لحماية المناطق التي تتعرض للاستهداف، من بينها تفعيل منظومة الرادارات، والانتشار الأمني المكثف في محيطها، فضلاً عن تفعيل الجهد الاستخباري الذي يمكن أن يوصل إلى منفذيها.

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