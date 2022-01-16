2022/01/16 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وسائل إعلام إيرانية أنباء أولية عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية في سماء ثلاث مدن غرب البلاد.

وأكد سعيد كتابي، والي مدينة أسد آباد بمحافظة همدان، سماع صوت رهيب في سماء المدينة، وقال: لم نتلق تقارير بشأن أي حادث أو انفجار في المنطقة وما زلنا نحقق في الأمر وندرس الاحتمالات، لكن بعض المصادر الإخبارية الإيرانية ذكرت أن دوي الانفجارات يعود إلى إطلاق تجريبي لأنظمة المضادات الجوية الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات غامضة ومجهولة المصدر تضرب ثلاث مدن إيرانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات غامضة ومجهولة المصدر تضرب ثلاث مدن إيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).