خبير قانوني يرجح البت بقرار الطعن بشان دستورية الجلسة الأولى خلال أسبوع

2022/01/16 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح الخبير القانوني علي التميمي , الاحد , بان المحكمة الاتحادية ستبت بقرار الدعوى المقدمة بشأن عدم دستورية الجلسة الأولى خلال مدة سريعة جدا ولا يتجاوز أسبوع واحد.وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , انه “اذا افترضنا ان تقبل المحكمة الاتحادية الدعوى المقدمة من النائبين باسم خشان ومحمود […]

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