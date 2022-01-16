لمخالفتهم شروط الإقامة.. كربلاء ترحّل أكثر من 3 آلاف وافد اجنبي

2022/01/16 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء، اليوم الأحد، عن ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف وافد أجنبي من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة في العراق”.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنها “قامت بتسفير وإبعاد 3241 شخصاً اجنبياً من مختلف الجنسيات، خارج الاراضي العراقية”.وأضافت ان “سبب الترحيل لمخالفتهم شروط قانون […]

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كربلاء ترحّل أكثر من 3 آلاف وافد اجنبي أولاً على ايرث نيوز.

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