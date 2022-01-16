2022/01/16 | 13:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZIcjsGjUNPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاعة اكد للفنون التشكيليى تقيم معرض "مختارات من الفن العراقي" | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاعة اكد للفنون التشكيليى تقيم معرض "مختارات من الفن العراقي" | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).