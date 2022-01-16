خريجو التربية يتظاهرون في ميسان وبابل للمطالبة بالتعيين

2022/01/16 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - بابل - واع نظم خريجون تربويون وإداريون، اليوم الاحد، تظاهرة أمام مبنيي تربية ميسان وبابل للمطالبة بالتعيين بصفه عقد وزاري أسوة بالمحاضرين المجانيين.وذكرت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع) في ميسان، أن "العشرات من خريجي كليات التربية والادارة تظاهروا امام مديرية تربية ميسان ورفعوا لافتات طالبوا فيها بتعينهم بصفة عقد وزاري اسوة بالمحاضرين المجانيين، واطلاق دراجات الحذف والاستحداث وتخصيص 50% من هذه الدرجات لهم".واضافت، ان "المتظاهرين ناشدوا الجهات المعنية بانصافهم وايجاد فرص تعيين لهم كونهم اصحاب عوائل وقضوا سنوات طويله في التحصيل الدراسي".من جهته، افاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) في بابل ان "عددا من الخريجين غير المعينين، نظموا تظاهرة أمام مبنى تربية بابل".واضاف ان "الخريجين اكدوا بانهم تخرجوا منذ اكثر من خمس سنوات"، مشيرا الى انهم "رفعوا لافتات طالبوا من خلالها بالتعيين بصفة عقد او ملاك دائم وفتح درجات الحذف والاستحداث".

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