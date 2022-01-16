2022/01/16 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اغلق العشرات من المتظاهرين في محافظة ديالى، الاحد، بوابة تربية المحافظة وذلك للمطالبة بحقوقهم في التعيين.وقال عضو تنسقية التظاهرة محمد حسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من الخريجين غير المحاضرين خرجوا في تظاهرة سلمية امام بوابة تربية ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بحقوقهم بالتعيين والاسراع باجراءات الحذف والاستحداث والتقاطع الوظيفي”.واضاف حسن،ان” بوابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق بوابة تربية ديالى من قبل متظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق بوابة تربية ديالى من قبل متظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).