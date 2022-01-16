بيتروفيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراة اوغندا

2022/01/16 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني المدرب المونتيغيري زيليكو بيتروفيتش، اليوم الاحد، عن قائمة اسود الرافدين تحضيرا لمباراة اوغندا المقرر اقامتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في ملعب المدينة.وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اتحاد الكرة وحضرته، ايرث نيوز، وضمت القائمة كل من “علاء عباس ، علي يوسف ، […]

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