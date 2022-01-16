عباءة وبرقع وحيلة تقليدية.. اقتحام منزل في الناصرية وسرقة 10 ملايين دينار

2022/01/16 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الأحد، بأن رجلاً وامرأة اقتحما منزلاً في مدينة الناصرية وسرقا 10 ملايين دينار.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (16 كانون الثاني 2021)، إن "إمرأة ترتدي البرقع طرقت باب منزل معروض للبيع في حي الرافدين وسط الناصرية بحجة تقديم عرض شراء، وعند دخولها لمعاينة المنزل دخل سارق آخر يرتدي عباءة نسائية وبرقعاً ويحمل مسدساً، ثم أشهر السلاح بوجه أصحاب المنزل وهددهم بالقتل إن لم يقودوه إلى مكان أموالهم".

وأضاف المصدر، أن "الشخصين سرقا 10 ملايين دينار من المنزل، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة، حيث هناك سيارة تنتظرهم عند باب المنزل".

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