2022/01/16 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تكشف عن تأسيس 2400 شركة وطنية خلال العام الماضي

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