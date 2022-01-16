ائتلاف المالكي يكشف عن سبب قد يؤدي إلى

2022/01/16 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاحد، عن سبب قد يؤدي إلى "انهيار وفشل" العملية السياسية بالعراق.وقال النائب عن الائتلاف جاسم العلوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "هناك فرصة كبيرة للقوى السياسية الممسكة بالقرار في ان تراجع نفسها وتتنازل فيما بينها عن المصالح الخاصة وكسب الشركاء لخلق توازن سياسي على المدى البعيد وان لا يجزأ او يهمش اي طرف سياسي مهم ومؤثر في صنع القرار لأنه سيخلق عملية سياسية غير متوازنة ومهددة بالفشل والانهيار".

وأضاف ان "المحكمة الاتحادية وضعت يدها على الخروقات والمشاكل التي حدثت في الجلسة الاولى للبرلمان والتي شابها الكثير من الخروقات"، معرباً عن أمله في ان "يكون هناك فصل قانوني لحل هذه القضايا المهمة قد ينصف القوى السياسية المعترضة".

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