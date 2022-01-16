حقيقة استبعاد مهاجم ويكومب الانجليزي من المنتخب الوطني العراقي

2022/01/16 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت ادارة المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، حقيقة استبعاد مهاجم ويكومب الانجليزي علي الحمادي من صفوف اسود الرافدين.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني علي الحمادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الانباء التي تحدثت عن استبعاد المهاجم علي الحمادي غير صحيحة، فالمدرب بيتروفيتش لم يتحدث بهذا الشأن”.واوضح ان “بيتروفيتش سيعلن عن القائمة الرسمية […]

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