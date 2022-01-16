طهران: التبادل التجاري الايراني الروسي يتجاوز 1.65 مليار دولار

2022/01/16 | 13:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، الأحد، عن تسجيل الحجم التجاري مع روسيا 3.5 مليون طن بقيمة 1.656 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021.وقال لطيفي في تصريح صحفي، إن التجارة البينية بين ايران وروسيا سجلت نموا كمّيا بنسبة […]

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