البارزاني والسفير البريطاني يناقشان الأوضاع السياسية والاستهدافات الأخيرة

2022/01/16 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ،اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى بغداد مارك بريسون ريتشاردسون، لبحث مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيد الداخلي العراقي، والعلاقات بين البلدين،وفقا لبيان رئاسي صدر اليوم.

وناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الإهتمام المشترك والعلاقات الثنائية فضلا عن آخر تطورات الوضع السياسي وانتخاب رئاستي الجمهورية والوزراء واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأطراف السياسية في بغداد.

وشدد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،على أهمية الاستقرار السياسي في العراق ووجود الثقة والتفاهم المشترك للأطراف في إدارة العملية السياسية.

وقال بيان لرئاسة الاقليم ان البارزاني وريتشاردسون اتفقا على أهمية وحدة الصف والموقف للأطراف الكردية في بغداد معربين عن املهما أن يفضي حوار وجهود القوى السياسية الى تحقيق الاستقرار السياسي.

ونوه البيان إلى ان السفير البريطاني في العراق جدد دعم بلاده المستمر للعمل مع العراق وإقليم كوردستان، وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني على دوره في عملية إصلاح وزارة البيشمركة، مؤكدا مواصلة بريطانيا دعم تنظيم قوات البيشمركة.

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