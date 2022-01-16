الحشد الشعبي يبين حقيقة انسحابه من بعض قواطع ديالى

2022/01/16 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… نفى الحشد الشعبي، الاحد، انسحاب قواته من أي قاطع ضمن قواطع العمليات ضمن حدود محافظة ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الانباء التي تناقلتها بعض الصفحات المشبوهه حول انسحاب الحشد الشعبي من بعض قواطع العمليات الامنية في ديالى غير صحيح وننفيه جملة وتفصيلا”.واضاف […]

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