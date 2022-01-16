وثائق: 5 تغييرات إدارية جديدة في البصرة

2022/01/16 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجرى محافظ البصرة اسعد العيداني، تغييرات إدارية في 5 مناصب ضمن الحكومة المحلية.وذكرت وثائق حصلت عليها عليها وكالة ايرث نيوز، أن “العيداني، كلف حسن ظاهر خلف النجار، بمهام معاون المحافظ لشؤون الزراعة، اضافة إلى مهام المعاون في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية وكالة”.وأضافت الوثائق، أن “العيداني، كلف ايضاً علي حسين عزيز، بمهام […]

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