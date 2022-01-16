2022/01/16 | 13:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

يستكمل الهولندي جان غيريتس رحلته معنا في شوارع بغداد والعراق، بعد أن لاقت صوره العديد من المشاهدات، طالبين منه المزيد من الصور التي توثق أيامًا كان العراق يزهو بها في السبعينيات من القرن الماضي، فيما يسمي العراقيون تلك الحقبة بـ"الذهبية".

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رحلة مصورة يكشفها صحفي هولندي بعد 50 عامًا

غيريتس، وهو سائح هولندي كانت أول زيارة له إلى العراق في عام 1971، ثم تعدّدت زياراته فيما بعد.

سيارة الأجرة القديمة في بغداد

جان غيريتس مع صديق عراقي من "أبو غريب"

وقت الشاي مع عائلة الصديق العراقي في "أبو غريب"

الهولندي الذي أحب العراق، عبر عن سعادته وهو يستذكر لحظات مر عليها أكثر من 50 عامًا عبر نشر عدة صور، بينها التي قال عنها إنها "عربة التكتك في ذلك الزمان"، متمنيًا أن يجد رفاقه العراقيون الذين شاركوه الرحلة.

يقول غيريتس إن عربة الأجرة هذه استبدلت بـ"التكتك" الآن

بالقرب من ساحة التحرير

سطح منزل على الزعفرانية

وخلال الصور التي عرضها الهولندي السائح، كانت صورة لـ"حديقة السباع"، التي تمثل أيقونة كلية الزراعة في منطقة "أبو غريب"، عندما كان يمكث فيها جزئيًا، وفي بعض الأحيان في منزل عائلة صديقه "عبد الستار عبد الجبار"، أيام كانت البيوت مفتوحة على بعضها.

المعهد العالي للزراعة

وبالعودة للزراعة نستذكر القرارات السياسية لنقل كلية الزراعة/ جامعة بغداد، وكلية الطب البيطري من "أبو غريب" إلى منطقة الجادرية من مساحة تزيد عن 500 دونم إلى مساحة لا تتجاوز دونمين، وبحسب مقال للكاتب محمود الهاشمي تابعه "ألترا عراق"، فإنّ "الأرض التي تقام عليها التجربة الزراعية لا تتجاوز الـ 4م2 أما البقرة والدجاجة فيرسمها الأستاذ على السبورة".

وكان تخطيط الكلية مطابقًا لخارطة كلية الزراعة في جامعة كالفورنيا بالولايات المتحدة، ولكن شكل الحياة الجديدة هيمن على تاريخ قديم كان غيريتس حاضرًا فيه.

مباني المعهد الزراعي في "أبو غريب"

في "أبو غريب"

أحد حراس معهد الزراعة مع أبنائه

قطف القطن في "أبو غريب"

في المتحف الوطني

ساحة في بغداد خلال عاصفة رملية في آب

لون الهواء أصفر بسبب العاصفة الرملية

قرب نهر دجلة

دجلة في المساء

ونشر غيريتس صورًا عديدة من زيارته للعراق في بداية السبعينيات والثمانينيات، وهو يخطط لزيارة جديدة في الأشهر المقبلة، حيث علّق على صورة قد نشرها لشارع الرشيد قائلاً: "يجب الحفاظ على هذه المباني وعدم تركها تنهار أو تهدم لبناء مبانٍ قبيحة جديدة.



إنه يجعل الشارع أكثر جاذبية للسياح".

قرب نهر دجلة

شارع المعهد الزراعي في "أبو غريب"

بعض عمال المعهد العالي للزراعة في "أبو غريب" مع بعض أبنائهم

عشاء مع عائلة عراقية

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بغداد قبل قرن

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