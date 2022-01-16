وزير النقل يعلن استئناف العمل بقطار (الموصل _ بغداد)

2022/01/16 | 13:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتاعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الاحد، استئناف العمل بقطار (الموصل_بغداد).يتبع … تصريح الوزير فيديو

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