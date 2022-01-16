بطل عالمي تونسي يصل العراق لتدريب منتخبات الجودو

2022/01/16 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصل البطل العالمي التونسي أنيس لونيفي، الى العاصمة بغداد لتدريب منتخبات الجودو العراقية.وقال نائب رئيس اتحاد الجودو العراقي عدي الربيعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب التونسي أنيس لونيفي بطل العالم بالجودو والذي تم اختياره لتدريب المنتخبات الوطنية العراقية وصل الى العاصمة بغداد صباح اليوم”.وأشار الربيعي الى إن “الإتحاد وبعد اتمام […]

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