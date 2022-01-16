القبض على 12 متهما يبيعون بطاقات لقاح كورونا مزورة

2022/01/16 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسةً من المتهمين موظفين في الدوائر ذات العلاقة.

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