2022/01/16 | 13:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: توجه لإنشاء متحف كبير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثقافة: توجه لإنشاء متحف كبير » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 13:31
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: توجه لإنشاء متحف كبير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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