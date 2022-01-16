2022/01/16 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، انطلاق عملية تفتيش جنوب غرب سامراء.

وقالت الهئية في بيان ورد للسومرية نيوز ان "قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، نفذت عملية تفتيش وتأمين في منطقة (البو زيد) الواقعة في جنوب غرب سامراء".

واضاف، انه "بعد ورود معلومات استخبارية، بوجود تحرك لعناصر داعش، شرعت قوة من عمليات القيادة بعملية مسح وتفتيش للمنطقة بهدف منع تسلل الإرهابيين وحفاظا على أمن المواطن".

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