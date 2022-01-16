فرض طوق أمني على غرفة تجارة كربلاء – عاجل

2022/01/16 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بفرض طوق أمني على غرفة تجارة كربلاء وإغلاقها بشكل كامل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم فرض طوق أمني على غرفة تجارة كربلاء وإغلاقها بشكل كامل بسبب وجود ملفات فساد وهدر بالمال العام".

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