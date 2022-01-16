القبض على اربعة متهمين بالسرقة وترويج المخدرات في كربلاء

2022/01/16 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاحد، القبض اربعة متهمين بالسرقة وترويج المواد المخدرة، بحوزتهم مخدرات وسلاح.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكن قسم شرطة النجدة وخلال جهود متميزة من القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة (7) غرامات نوع كرستال مع (17)حبة مخدرة مع أنبولة تعاطي إضافة الى مسدسين".

وفي ذات السياق، "تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط سراق أثنين دون السن القانوني وذلك لقيامهم بسرقة دار لأحد المواطنين وتم تسليمهم الى قسم شرطة الأحداث لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.".

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