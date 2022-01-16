2022/01/16 | 13:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DUknl7uEzwE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بماذا خرج اجتماع الصدر والعامري في الحنانة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بماذا خرج اجتماع الصدر والعامري في الحنانة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).