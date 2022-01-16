تقرير: دعم امريكا للحكومات القمعية اسهم في زيادة الارهاب

2022/01/16 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع ( ايرفورس تايمز) الامريكي العسكري، بأن الحقيقة التي اصبحت واضحة الان في ما يسمى بالحرب على الارهاب هو ان الجماعات الارهابية اصبحت تهدد بلدانها وشعوبها ولاتهدد الولايات المتحدة ومصالحها ، وربما هي المستفيدة من انتشاره في العالم لبيع المزيد من السلاح.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ إن ” تقييم […]

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