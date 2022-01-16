الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

2022/01/16 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس وقرية النبي الياس في قلقيلية واعتقلت فلسطينيين اثنين.وأصيب فلسطينيان واعتقل خمسة آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.انتهى/25

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