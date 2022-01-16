بالصورة.. “المعلومة” تنشر أسماء قائمة لاعبي أسود الرافدين لمواجهة اوغندا

2022/01/16 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنشر وكالة/ المعلومة/ القائمة النهائية للمنتخب الوطني لمواجهة اوغندا الودية.وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاوغندي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي على ملعب الحبيبية.انتهى/ 25 ل

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