الكشف عن اجتماع للاطار التنسيقي لعرض مخرجات لقاء العامري بالصدر

2022/01/16 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن اجتماع مرتقب للاطار التنسيقي لعرض مخرجات لقاء العامري بالصدر ليلة امس بالحنانة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "اجتماعاً مهماً سيعقد خلال الساعات المقبلة للاطار التنسيقي، لتقديم زعيم تحالف الفتح هادي العامري نتائج اجتماعه، ليلة امس، في الحنانة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

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