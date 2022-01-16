الاعلان عن التشكيلة النهائية لمنتخبنا الكروي لمواجهة اوغندة

2022/01/16 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مدرب منتخبنا الوطني، بتروفيتش، اليوم الاحد، القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لكردة القدرم التي ستخوض مواجهة أوغندا الودية.

وتتألف التشكيلة من :

فهد طالب

علي ياسين

علاء عباس

علي يوسف

حسن كريم

احمد ابراهيم

مناف يونس

ميثم جبار

مصطفى ناظم

شيركو كريم

سامح سعيد

حسن رائد

محمد علي عبود

احمد فاضل

ياسر قاسم

سجاد جاسم

احمد ياسين

حسين علي

احمد فرحان

حسن عبد الكريم ( قوقية )

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