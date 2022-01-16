بالصور.. جولة عسكرية في قاعدة بلد لمتابعة عمل وحدات الدفاع الجوي

2022/01/16 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري برفقته قائد الدفاع الجوي، ونائب قائد عمليات سامراء جولة ميدانية في قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الأوضاع الأمنية، فضلا عن تفقد القطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، ومراجعة الخطط الأمنية ومناقشتها مع القيادات الأمنية.

واطلع الشمري على تفاصيل عمل وحدات الدفاع الجوي في القاعدة والإجراءات الأمنية التي تقوم بها قيادة عمليات سامراء في تأمين المناطق المحاذية.

كما واستمع قائد العمليات المشتركة الى طلبات واحتياجات القطعات الأمنية الماسكة للأرض، موجها بتذليل المعوقات أمامهم، والعمل على توفير ما يحتاجونه من دعم لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الجهود بما يضمن الارتقاء بواقع العمل الأمني، ويحقق نتائج ايجابية.

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