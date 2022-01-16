نجل هاشمي رفسنجاني يثير الشكوك حول وفاة والده

2022/01/16 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار محسن هاشمي نجل الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني الشكوك حول الرواية الرسمية لوفاة والده.

وأكد هاشمي في مقابلة مع موقع اعتماد أون لاين الايراني ان مجلس الأمن القومي أجرى تحقيقًا سطحيًا ولم يسمح بمشاهدة كاميرات المراقبة في موقع الوفاة مبينا ان الأطباء قالوا إنه لم يكن هناك ماء في رئتي والده كما قال الحراس الشخصيون إنه كان لديه نبض خفيف لكن طبيبا في المستشفى قال إنه لم يكن لديه نبض ولا علامات حيوية تقريباً لافتا الى ان كلمة تقريبا مريبة على حد تعبيره.

وكان الرواية الرسمية الايرانية قد أعلنت هاشمي رفسنجاني توفي مطلع العام الفين وسبعة عشر اثناء السباحة في الحوض لكن ابنته فاطمة أكدت بعد ذلك مقتنعة بأن وفاة والدها لم تكن طبيعية.

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