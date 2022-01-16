انطلاق أعمال تمرين أمن الخليج العربي في المنطقة الشرقية

2022/01/16 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت أعمال التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3)، بالمنطقة الشرقية في السعودية، بمشاركة قوات أمنية من الدول الخليجية.

وأكد قائد التمرين شايع بن سالم الودعاني اكتمال الاستعدادات وجاهزية القوات المشاركة لانطلاق التدريبات والفرضيات المشتركة.

وتهدف التدريبات إلى تعزيز أواصر التنسيق الأمني، ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.

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