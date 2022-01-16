أخيرا واتساب يعمل بدون

2022/01/16 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتاح واتساب WhatsApp، بشكل رسمي واحدة من

أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين من

عشاقه منذ فترة، وتسمح الميزة الجديدة

للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل

الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل

بدون الحاجة إلى

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