2022/01/16 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختتم مركز التدريب والتنمية البشرية

في دائرة صحة كربلاء المُقدسة وضمن

الخطة التدريبية للعام الحالي ، دورة

تدريبية حول الغدد اللعابية ، بمشاركة (

16 ) منتسباً من الملاكات الطبية ( أطباء

وأطباء أسنان )

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (16 طبيباً وطبيباً للأسنان بصحة كربلاء يختتمون دورة تدريبية حول " الغدد اللعابية ") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (16 طبيباً وطبيباً للأسنان بصحة كربلاء يختتمون دورة تدريبية حول " الغدد اللعابية ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).