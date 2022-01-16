360 مليار دولار فاتورة الفساد في العراق

2022/01/16 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير عراقي في مكافحة الفساد أن

فاتورة الفساد والإهدار في بلاده بلغت

360 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن

الخبير سعيد موسى أن البيان الحكومي

يكشف أن حجم الأموال المهدورة نتيجة

ا

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