الاتحاد يحضر لضربة تحت الحزام إلى زيباري اذا فاز برئاسة الجمهورية

2022/01/16 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الاحد عن خرق دستوري في ترشيح هوشيار زيباري لتولي رئاسة الجمهورية، مبينة ان زيباري اقيل بسبب ملفات الفساد ولا يمكن قبول ترشحه باي منصب.وقالت الشيخ دلير في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية مازال برهم صالح ونعول على التفاهمات والمباحثات السياسية الحالية […]

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