رغم العدوان… صيدلانيون يمنيون ينجحون بتصنيع 50 منتج دوائي جديد

2022/01/16 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دشن المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية، اليوم الأحد، باكورة المنتجات الصيدلانية المحلية دفعة القادة الصناعيين الدفعة الأولى للماجستير المهني في الصيدلة الصناعية بالمجلس.وقال وزير الصحة العامة والسكان طه المتوكل في كلمة له خلال فعالية التدشين: ننطلق اليوم في صناعة الأدوية المحلية في ظل ظروف صعبة فرضها العدوان والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا.وأضاف […]

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