بالصور.. امطار غزيرة تشهدها محافظة كركوك

2022/01/16 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت محافظة كركوك، اليوم الاحد، مطار عزيرة ادت الى انعدام الرؤية بشكل جزئي.

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امطار غزيرة تشهدها محافظة كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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