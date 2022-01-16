سلطة الطيران المدني تلزم جميع الوافدين والمغادرين للعراق بإبراز بطاقة تلقيح كورونا

2022/01/16 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران المدني تلزم جميع الوافدين والمغادرين بإبراز بطاقة تلقيح كورونا

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