2022/01/16 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 50 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مراكز قسم شرطة البلدة وبالاشتراك مع باقي الأجهزة الامنية ضمن قاطع المسؤولية، نفذت ممارسات أمنية خلال الأسبوع الماضي، لتعقب وملاحقة المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض […]

ظهرت المقالة القبض على 50 متهماً بقضايا مختلفة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 50 متهماً بقضايا مختلفة في ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 50 متهماً بقضايا مختلفة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).