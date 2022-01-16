الحشد الشعبي: انطلاق عملية تفتيش جنوب غرب سامراء

2022/01/16 | 14:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، انطلاق عملية تفتيش جنوب غرب سامراء.وذكر بيان للهيئة، ان “قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، نفذت عملية تفتيش وتأمين في منطقة (البو زيد) الواقعة في جنوب غرب سامراء”.واوضح، انه “بعد ورود معلومات استخبارية، بوجود تحرك لعناصر داعش، شرعت قوة من عمليات القيادة بعملية مسح وتفتيش للمنطقة […]

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