بالأخضر هذه المرة.. الصدر يؤكد موقفه من شكل الحكومة المقبلة

2022/01/16 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، التأكيد على موقفه من شكل الحكومة المقبلة.

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وكتب الصدر بخط اليد، مرة أخرى، "لا شرقية ولا غربية.."، مؤكداً على أنها ستكون "حكومة أغلبية وطنية".

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