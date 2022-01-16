قائد امني: الأميركان يخشون تواجد الحشد الشعبي غرب الانبار

2022/01/16 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد قائد امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأحد ، ان القوات الامريكية تخشى من تواجد قوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامريكية تخشى من تواجد قوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية كونها لا تتأمر بأوامرها وتخالفها وتقف بقوة ضد اي مخطط امريكي للاستحواذ على […]

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